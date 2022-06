Gigi Hadid: Σοκάρει η αλλαγή στην εμφάνισή της!

Βίντεο από παλαιότερη αλλαγή της Gigi Hadid στα μαλλιά της

Σόκαρε τους φανς της η Gigi Hadid με τις νέες φωτογραφίες της που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και αυτό λόγω της μεγάλης αλλαγής στην εμφάνισή της!

Συγκεκριμένα, το διάσημο σουπερμόντελ μοιράστηκε εικόνες από τα παρασκήνια του Marc Jacobs σόου, όπου την είδαμε με ξυρισμένο κεφάλι και μαύρες αφέλειες, ενώ από το πρόσωπό της έλειπαν εντελώς τα φρύδια.

Το αποτέλεσμα θύμιζε πολύ Rooney Mara από την ταινία ” The Girl With The Dragon Tattoo”. Όμως, παρά την εκκεντρικότητά του, η Gigi Hadid κατάφερε να ροκάρει το λουκ!

Και μπορεί το κούρεμα της να είναι ένα τέχνασμα και το διάσημο μοντέλο να μην ξύρισε τα μαλλιά της και τα φρύδια της, αλλά τα διάφανα φρύδια είναι ένα trend που έχει αρχίσει να εξαπλώνεται σταδιακά σε όλο το Hollywood.



Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media