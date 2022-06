Ντάνη Γιαννακοπούλου: Ντυμένη νύφη ποζάρει αγκαλιά με τη γιαγιάκα της!

Δείτε διάφορα insta stories από τον γάμο της Ντάνη Γιαννακοπούλου

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Ντάνη Γιαννακοπούλου, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες παντρεύτηκε με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Ορέστη.

Ο γάμος έγινε στο Δημαρχείο Γαλατσίου, ενώ ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα στο Κορωπί.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία πρωταγωνίστησε στη σειρά του ΑΝΤ1, «Ήλιος» και στο ευρύτερο κοινό έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «Έλα στη Θέση μου», δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram από την ημέρα του γάμου της.

Η πιο τρυφερή από αυτές είναι όταν ποζάρει στον φωτογραφικό φακό αγκαλιά με τη γιαγιά της και λάμπει από ευτυχία.

«Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is la vie en rose. Μια ζωή δίπλα σου, μια ζωή μέσα στα χρώματα! Σε λατρεύω γιαγιουλι», σχολίασε κάτω από την ανάρτησή της.

