Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Αυτό είναι το νέο μέλος της οικογένειάς της!

Δείτε όσα είπε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου για τη μητρότητα

Εδώ κι αρκετά χρόνια η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έχει βρει την ευτυχία στο πρόσωπο του Πάνου Βλάχου.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα του Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα, όπου πρωταγωνιστούσαν στους πρώτους κύκλους της σειράς.

Πάνος Βλάχος & Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στις Νύχτες Πρεμίερας τον Σεπτέμβριο του 2020 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Από τότε έχουν κάνει πολλές αλλαγές στη ζωή τους με σημαντικότερη τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ, όπου έκαναν προσπάθεια για διεθνή καριέρα.

Πριν από λίγα λεπτά, η όμορφη ηθοποιός ενημέρωσε τους followers ότι απέκτησαν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους. Ο λόγος για ένα χαριτωμένο κουτάβι, αρσενικού γένους.

“He’s so fluffy I’m gonna die! HE’S SO FLUFFY!!!!! 🐶 #newarrivals #puppy #shepard #dogsofinstagram #welcome #home”, έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτηση της η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media