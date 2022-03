Ορφέας Αυγουστίδης: Μπαμπάς και γιος είναι... παντός καιρού!

Μια από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής του βιώνει ο Ορφέας Αυγουστίδης σε επαγγελματικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Ο τηλεοπτικός «Αστέρης» από τη σειρά «Σασμός» και η Γεωργία Κρασσά έχουν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Κωνσταντίνος – Αχιλλέας.

Γεωργία Κρασσά - Ορφέας Αυγουστίδης

Το ερωτευμένο ζευγάρι που έχει κάνει ήδη σύμφωνο συμβίωσης, μέσα στο 2022 θα κάνει γάμο και βάπτιση σε στενό κύκλο για φίλους και συγγενείς.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός θέλει να περνά χρόνο με τον γιο του, γι’ αυτό και όταν του το επιτρέπουν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις μπαμπάς και γιος κάνουν τις βόλτες τους.

Έτσι και το απόγευμα της Πέμπτης (10/03), ο Ορφέας Αυγουστίδης αγνόησε τις χαμηλές θερμοκρασίες και έκανε καροτσάδα με τον γιο του.

«Παντός καιρού… come and get it ❄️ ⛄️ #snowagain #nevermenttosnow #απροστατευτοι #itssnowing», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

