Bob Dylan: Στο σφυρί ολόκληρη η δισκογραφία του

Η δισκογραφική εταιρεία, Universal Music Publishing Group, πρόκειται να εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα ολόκληρης της δισκογραφίας του Bob Dylan.

Ο κατάλογος που από εδώ και πέρα θα αποτελεί κληρονομία της εταιρείας περιλαμβάνει 600 κομμάτια του σπουδαίου τραγουδοποιού, ανάμεσα στα οποία τα θρυλικά τραγούδια, «Blowin 'In The Wind», «The Times They Are a-Changin», «Knockin' On Heaven's Door» και «Tangled Up In Blue»

Μπορεί οι οικονομικοί όροι να μην έγιναν γνωστοί ακόμα, αναμφίβολα όμως η συλλογή αυτή θα είναι από τις σημαντικότερες της μουσικής βιομηχανίας, καθώς η δημοτικότητα και η επιρροή του Bob Dylan μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνη των Beatles.