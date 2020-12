Κατερίνα Ζαρίφη: Στις δύσκολες στιγμές παίρνω τηλέφωνο τον πρώην μου

Για τον πρώην σύντροφό της αλλά και για την απώλεια του πατέρα της μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη στην εκπομπή «Έλα Χαμογέλα».

Η ίδια εξομολογήθηκε ότι είναι κλειστός άνθρωπος και πως δεν εξωτερικεύει τα βαθιά της συναισθήματα. «Μόνη μου περνάω τα κουπιά μου. Δε θέλω ποτέ να επιβαρύνω τους άλλους με τα δικά μου θέματα. Ο Γιάννης, ως πρώην σύντροφός μου, είναι ο άνθρωπος που θα πάρω στη δυσκολία. Χαίρομαι γιατί αυτή η σχέση μου άφησε την οικογένεια ακόμα κι αν δεν είμαστε πλέον μαζί. Δε θα πάρω σίγουρα τους δικούς μου ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά για τον άντρα με τον οποίο ήταν ζευγάρι για περίπου 9 χρόνια.

Μίλησε όμως και για την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από επτά χρόνια και ανήμερα του αγίου Νικολάου θα είχε την ονομαστική του γιορτή. «Μου λένε ότι όσο μεγαλώνω μοιάζω στον πατέρα μου. Έγραψα ένα κείμενο στα social media. Νομίζω ότι κάθε χρόνο έτσι τον τιμάω. Δεν τον ξεχνάω ποτέ. Χθες τραγούδησα για τον μπαμπά μου, (σ.σ. στο Just the 2 of us), γιατί αγαπούσε πολύ τον Χριστοδουλόπουλο» σημείωσε.

Τέλος, πρόσθεσε ότι μεγάλωσα με τη λογική του άντρα. «Ήμουν το αγοράκι. Μπορώ με σιγουριά να σου πω ότι με τον μπαμπά μου κάναμε μαζί τσιγαράκι. Είδε την κόρη του να καπνίζει και είπε “έχω έναν άντρα στο σπίτι”» κατέληξε.