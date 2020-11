Κορωνοϊός: Αυτοί είναι οι Έλληνες celebrities που κόλλησαν τον ιό

Η πανδημία του κορωνοϊού που πλήττει και την Ελλάδα από τα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου μας έχει φέρει σε πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Ήδη διανύουμε το δεύτερο lockdown και τα κρούσματα σχεδόν καθημερινά ξεπερνούν τις 2.000.

Πολλοί είναι και οι Έλληνες celebrities που έχουν νοσήσει τους τελευταίους εννέα μήνες. Όλοι έχουν δημοσιοποιήσει το γεγονός, μιλώντας ανοιχτά για τα συμπτώματά τους.

Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης

Από τους πρώτους διάσημους Έλληνες που νόσησαν ήταν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης τον περασμένο Μάρτιο.

«Έχω κι εγώ κορωνοϊό. Είμαι καλά, είμαι σε καραντίνα σπίτι μου, τηρώ όλα τα μέτρα των επίσημων φορέων! Πάρτο σοβαρά, δεν είναι αστείο», ήταν το μήνυμα της Χριστίνας στο Instagram, ενώ ο Σάκης Τανιμανίδης είχε γράψει:

«BAD NEWS : Δεν τη γλίτωσα ούτε εγω απ'ότι φαίνεται...

GOOD NEWS: Είμαστε και πάλι αγκαλιά και δεν χρειάζεται να παίζουμε κρυφτό μέσα στο ίδιο μας το σπίτι!

Εδώ και 2 μέρες έχω κι εγώ όλα τα συμπτώματα (πυρετό, βήχα, ελαφριά δύσπνοια). Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με γιατρούς πήραμε το "οκ" για να κινούμαστε επιτέλους ελεύθερα στο σπίτι. Σας ευχαριστούμε όλους για την συμπαράσταση και τα μηνύματα. Σας αγαπάμε με όλη μας την καρδιά! Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει φόβος για το μέλλον...για το ποιά είναι η επόμενη μέρα. "Θα είναι καλά οι δικοί μου άνθρωποι, τι θα γίνει με τη δουλειά μου, θα επιβιώσει από αυτή την κρίση η επιχείρησή μου, τι θα γίνει με το σχολείο και τις πανελλήνιες, πότε θα κυκλοφορήσουμε και πάλι ελέυθερα"?

Θέλω όμως να θυμάστε ότι η γη δε θα σταματήσει ποτέ να γυρίζει, κι ότι αργά η γρήγορα η ζωή θα επανέλθει στο κανονικό. Αυτό το PAUSE που πατήσαμε όλοι στην κανονική μας ζωή για αυτό το διάστημα, σαν ταινία που την κόψαμε στη μέση για διάλειμμα, δεν είναι STOP...είναι PAUSE. Και κάποια στιγμή η ταινία θα συνεχίσει κι εσείς θα είστε έτοιμοι να τη ζήσετε, να την αλλάξετε και να κυνηγήσετε τα όνειρα σας! "Πότε θα γίνουν αυτά" θα μου πεις? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ο ΙΟΣ! Και για να περιοριστεί ο ιός πρέπει να ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ, όπως ακριβώς λένε οι επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ, αλλά και τόσοι επιστήμονες. Είναι ο μόνος τρόπος για να επανέλθει η ζωή στο κανονικό, αλλά και για να προστατέψουμε τους ηλικιωμένους μας.

Μέχρι τότε απολαύστε τον ποιοτικό χρόνο στο σπίτι σας, που τόσο αναπάντεχα κερδίσατε...και όλα θα πάνε καλά!»

Φαίη Σκορδά

Ένα ακόμα διάσημα πρόσωπο είναι η Φαίη Σκορδά. Με ανάρτηση στον λογαριασμό της τον περασμένο Μάρτιο, η γνωστή παρουσιάστρια ανακοίνωσε ότι έκανε την εξέταση, μετά από πληροφορίες που είχε ότι άτομα του περιβάλλοντός της ήρθαν σε επαφή με ασθενείς.

Παρότι η Φαίη διαγνώστηκε με κορωνοϊό, οι εξετάσεις των παιδιών της βγήκαν αρνητικές κι εκείνη ήταν ασυμπτωματική.

Κατερίνα Ζαρίφη

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας η Κατερίνα Ζαρίφη κόλλησε κι εκείνη. Η γνωστή παρουσιάστρια ήταν μια από τους συμμετέχοντες του «Just the two of us» που κόλλησε κορωνοϊό και έμεινε σε καραντίνα στο σπίτι της για 14 μέρες.

«Είχα στη ζωή μου γενικά άλλης εθνικότητας φλερτ, αλλά αυτός ο Κινέζος πολύ με ταλαιπώρησε. Εγώ ήμουν από αυτούς που ταλαιπωρήθηκα αρκετά. Έζησα από το τρεις ημέρες 39 πυρετό ακατέβατο και την ανοσμία και την αγευσία. Το μόνο καλό οτι μπήκα σε ένα τζιν που δεν μου έκανε. Φοβήθηκα Δανάη μου, αυτό που σε φοβίζει περισσότερο σε αυτό τον ιό είναι η μοναξιά σου και γενικότερα το ότι μόνος σου πρέπει να παλέψεις μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ήμουν έγκλειστη, δεν άφηνα κανέναν να περάσει. Πιστεύω ότι το πιο απάνθρωπο με τον Corona Virus είναι αυτό το πράγμα, ότι την παλεύεις μόνος σου. Έχω δεχτεί άπειρα μηνύματα να δώσω συμβουλές, ο κορονοϊός δεν έχει συμβουλές. Προσέξτε. Αυτό που σίγουρα συμβουλεύω είναι φορτίστε κινητά και μιλήστε με τους ανθρώπους σας, μόνο με παρέα από μακριά περνάει εύκολα», είχε δηλώσει στην πρωινή εκπομπή του Mega η Κατερίνα Ζαρίφη.

Γιώργος Μαυρίδης

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται αυτές τις μέρες ο Γιώργος Μαυρίδης, ο οποίος νόσησε από κορωνοϊό.

«Συγνώμη που δε σηκώνω το τηλέφωνο, αλλά δε μπορώ να μιλήσω. Είμαι μέσα στο θάλαμο με άλλους τρεις ανθρώπους. Άσε που κάθε λέξη που βγάζω, είναι μαζί και βήχας. Ναι, δυστυχώς κόλλησα κορωνοϊό και εγώ και η γυναίκα μου. Πραγματικά δε μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες από ένα μήνυμα, αλλά για να έχω φτάσει νοσοκομείο κάτι έχει πάει στραβά. Ελπίζω να περάσει, γιατί μου έχουν κοπεί τα πόδια. Πρόσεχε εσύ και τα παιδιά και κρατήστε μακριά τους γονείς. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Οι γονείς μας, δε θα αντέξουν αυτόν τον διάολο μέσα τους. Φιλιά, θα σε πάρω σε κάποια φάση που θα βγαίνει λέξη να τα πούμε», έγραψε ο ίδιος σε μήνυμα σε έναν συνεργάτη της εκπομπής «Ευτυχείτε» της Κατερίνας Καινούργιου.

Τρύφωνας Σαμαράς

O Τρύφωνας Σαμαράς ανακοίνωσε και εκείνος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

«Σήμερα πριν από λίγο διαγνώστηκα ότι είμαι και εγώ θετικός στον Covid, παρά τα τεστ που κάναμε και στο J2US και στο Style Me Up», είπε. «Αισθάνομαι καλά τώρα, είχα λίγο πυρετό, αλλά όλα καλά. Σας αγαπώ, καλό βράδυ», συνέχισε στο επόμενο InstaStory του ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Χριστίνα Κοντοβά- Τζώνη Καλημέρης

Με ένα tweet, το γνωστό τηλεοτπικό στέλεχος Τζώνης Καλημέρης, δημοσιοποίησε ότι ο ίδιος και η σύντροφός του, η σχεδιάστρια Χριστίνα Κοντοβά έχουν όλα τα συμπτώματα του covid - 19, και είναι περιττό -σύμφωνα πάντα με τη γιατρό τους- να κάνουν το σχετικό τεστ για να το επιβεβαιώσουν.



Αμαρυλλίς

Η τραγουδίστρια νόσησε τον περασμένο Ιούλιο και μίλησε στο Happy Day για την περιπέτεια της υγείας της:

«Ξεκίνησαν τα συμπτώματα με τα γνωστά δέκατα. Μετά ήρθε και ο πυρετός για μια ημέρα. Έκανα αρκετά υψηλό και μετά όταν έπεσε, ξεκίνησε η ανοσμία και η αγευσία. Αυτό λίγο με ταλαιπωρεί ακόμα. Δεν έχει επανέλθει δηλαδή 100%. Και γενικότερα είχα μια κόπωση στο σώμα, πόνους πιο πολύ.

Ξέρω και την ημέρα που κόλλησα τον covid. Ήταν από ένα κοντινό μου πρόσωπο, το οποίο είχε έρθει από το εξωτερικό. Είχε κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο, που είχε βγει αρνητικός γιατί προφανώς δεν είχε επωαστεί ο ιός. Γυμναστήκαμε μαζί εκείνη την ημέρα. Ιδρώσαμε, στο τέλος-επειδή το κάναμε και live στο Instagram- αγκαλιαστήκαμε κιόλας. Εκεί εικάζω ότι έγινε.».

Αγγελική Ηλιάδη

Θετική στον κορωνοϊό διαγνώστηκε και η Αγγελική Ηλιάδη τον Σεμπτέβριο. Την αποκάλυψη την έκανε η ίδια η τραγουδίστρια μέσα από τα Instagram Stories της.

Όπως δήλωσε το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν ότι έπρεπε να αποχωριστεί τα παιδιά της, με σκοπό να μην τα κολλήσει.

«Θετικό το τεστ Covid-19 φίλοι μου και πιστέψτε με μεγάλη η ταλαιπωρία και η εξάντληση… το πιο δύσκολο για μένα είναι ότι πρέπει να στερηθώ τα παιδιά μου. Σκέφτομαι πόσο αντιδραστική ήμουν στην περίοδο της καραντίνας και πόσο καχύποπτη με όλη την κατάσταση. Τώρα λοιπόν που έχω κορονοϊό και βιώνω προσωπικά αυτόν τον τόσο αμφιλεγόμενο ιό… έχω να πω απλά προσοχή… προσέξτε τους εαυτούς σας, την υγεία σας και την υγεία των συνανθρώπων σας… θέλουμε δεν θέλουμε να το πιστέψουμε θα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει δυστυχώς για πολύ καιρό ακόμη απ’ ότι φαίνεται. Να προσέχετε όσο περισσότερο μπορείτε!».

Άκης Δείξιμος

Θετικός στον κορωνοϊό ήταν και ο τραγουδιστής Άκης Δείξιμος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από την σελίδα του στο Facebook.

Ο τραγουδιστής είπε ότι τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν με δέκατα και πονοκέφαλο και πως μπήκε κατευθείαν σε καραντίνα.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του, ο Άκης Δείξιμος, έγραψε: «Τη Δευτέρα ήρθαν τα πρώτα δέκατα και ενοχλητικός πονοκέφαλος. Έτσι φρόντισα να μείνω σπιτάκι μου όπου το αμέσως επόμενο πρωινό μου έγινε το τεστ για COVID-19. Έτσι μου γνωστοποιήθηκε ότι είμαι θετικός στον ιό.

-Ενημέρωσα αμέσως συγγενείς και φίλους καθώς και τον Δήμαρχο Μοσχάτου Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου για την κατάσταση της υγείας μου.

-Ήδη μια μέρα πριν κάνω το τεστ έθεσα τον εαυτό μου σε καραντίνα στην οικεία μου την οποία ακολουθώ, περιμένοντας φυσικά από στιγμή σε στιγμή και τις τηλεφωνικές οδηγίες από τον ΕΟΔΥ.

-Εύχομαι υγεία σε όλους, προσοχή και σύντομα να είμαστε όλοι καλά έχοντας τον κορωνοιό στο μυαλό ως μια κακή ανάμνηση».