The party is here! Κι άλλη τραγουδίστρια έκανε πάρτι εν μέσω κορωνοϊού!

Μετά τη Ρίτα Όρα και το πάρτι που έκανε στο σπίτι της στο Λονδίνο εν μέσω πανδημίας, αποκαλύφθηκε ότι και η Cardi B κάλεσε στο σπίτι της 37 άτομα την ημέρα των Ευχαριστιών!

Φωτογραφία: Apimages

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας και η Cardi B ανακοίνωσε πως οργάνωσε μια γιορτή στο σπίτι της, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις των χιλιάδων θαυμαστών της.

Η τραγουδίστρια αρχικά ζήτησε συγγνώμη, στη συνέχεια τα γύρισε λέγοντας πως οι άνθρωποι «καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να προσβληθούν».

Η ίδια ομολόγησε στο twitter πως στο πάρτι διασκέδαζαν 12 παιδιά και 25 ενήλικες και πως ξόδεψε πολλά χρήματα για να υποβληθούν όλοι οι καλεσμένοι της σε τεστ Covid.



Sorry my bad wasn’t trying to make nobody feel bad.I just had my family in my home for the first time and it felt so good & uplifted me .I spent soo much money getting every1 tested but it felt worth it.I wasnt trying to offend no1. https://t.co/gjGo1JAvnY