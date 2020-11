Χρήστος Μάστορας: Το lockdown party στο σαλόνι του για τα γενέθλιά του!

Έναν πρωτότυπο τρόπο που ξάφνιασε τους πάντες βρήκε ο Χρήστος Μάστορας για να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τις ευχές των γενεθλίων του.

Ο πολυτάλαντος frontman του συγκροτήματος Melisses, ο οποίος έκλεισε τα 34, «ανέβασε» στα social media ένα καραόκε video, στο οποίο ερμηνεύει ένα mashup των τραγουδιών «With Or Without You» και «Jerusalema», ενώ δεν παρέλειψε να... χορέψει κιόλας. Είναι κι αυτός ένας τρόπος να γιορτάσεις τα γενέθλιά του εν μέσω lockdown, ακόμα κι αν είσαι μόνος, χωρίς καλεσμένους. Το ρίχνετε έξω... διαδικτυακά!

«Ξέρω άργησα 5 μέρες αλλά ετοίμαζα αυτό το δωράκι... χόρεψα και λίγο πεντοζάλι στο τέλος, έτσι για να κρατάμε τις παραδόσεις..♥️

Υγεία και αγάπη σε όλους!!!



Mashup : With or Without you - U2 @u2 / Jerusalema -Master KG @masterkgsa



Just a little home-production by me... be gentle😜😁», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που ανέβασε στο Instagram.