Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε γιορτινά το σπίτι της μαζί με τις κόρες της

Αν και είναι αρκετά νωρίς, όλο και περισσότεροι είναι οι Έλληνες που αποφασίζουν να στολίσουν χριστουγεννιάτικα τα σπίτια τους προκειμένου να κάνουν την καραντίνα λίγο πιο «γλυκιά»!

Το ίδιο φαίνεται πως σκέφτηκε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή και αποφάσισε να στολίσει για να αλλάξει λίγο η διάθεση η δική της και της οικογένειάς της μέσα στο σπίτι τους.

Μαζί με τις δύο κόρες της, Νάγια και Μαίρη και φορώντας ένα χριστουγεννιάτικο πουλόβερ, με το logo «All I want for Christmas is you» αλλά και κλασικά αυτιά ταράνδου, η παρουσιάστρια στόλισε το δέντρο της.

«Και του χρόνου με υγεία ... Πρώτη φορά στολίζουμε τόσο νωρίς αλλά πρώτη φορά έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη από μια νότα αισιοδοξίας. Εύχομαι να είστε ασφαλείς με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σύντομα όλη αυτή η ιστορία να είναι μια μακρινή ανάμνηση», σημείωσε στη λεζάντα της φωτογραφίας της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.