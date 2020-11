Ειρήνη Καζαριάν: Οι αγαπησιάρικες ευχές για τα γενέθλια του συντρόφου της

Ερωτα μου, χρόνια σου πολλά. Εύχομαι αυτά τα γενέθλια να είναι μόνο η αρχή για πολλά πολλά ακόμα που θα γιορτάσουμε μαζί. Σε αγαπάω, αγαπάω τον δυναμισμό σου ,την ένταση σου, το παθος σου για την ζωή. Αγαπάω τον τρόπο που με κανεις να γελάω και να χαμογελάω, αγαπάω το ότι σου ζήτησα να μου φτιαξεις σήμερα pancakes για πρωινό και καταλήξαμε να γελάμε γιατί βγήκε αποτυχία, αλλά να μην μας νοιάζει και να γελάμε τρώγοντας τα. #burntpancakes Θα είμαι πάντα δίπλα σου, στα ευκολα και στα δυσκολα ,στις επιτυχίες και στις αποτυχίες και θα είμαι πάντα εδώ να σε στηρίζω. χρόνια πολλά και πάλι!! νιώθω πολύ τυχερή που σαν σήμερα γεννήθηκες και υπάρχεις στην ζωή μου Η αγάπη σου, Ειρηνη

A post shared by Noune Eirini (@nounekazaryan) on Nov 11, 2020 at 8:20am PST