Γιάννης Βαρδής – Νατάσα Σκαφίδα: Στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Εμείς στολίσαμε λοιπόν σήμερα!! Σε μια περίοδο δύσκολη για όλους..πάντα θα προέχουν οι παιδικές ψυχές και η χαρά που μπορούμε να τους προσφέρουμε Και μέσα από εκείνα να θυμόμαστε και εμείς την παιδικότητα μας. Επί το έργον λοιπόν δείτε το στόλισμα μας για φέτος. Η κατερινούλα το περίμενε όλη μέρα. Ο δε αντώνης έβλεπε εμας και δεν δήλωσε απλά συμμετοχή,ήταν πρωταγωνιστής. Υγεία σε όλους και υπομονή. @natasaskafida #christmas #christmastree

A post shared by giannisvardis (@giannisvardis) on Nov 10, 2020 at 12:08pm PST