Δημήτρης Αργυρόπουλος: Οι ευχές στον γιο του, Νικήτα για τα γενέθλιά του!

20 χρόνια πριν ... Χρονια πολλα αγοράκι μου. Πέτα ψηλά στην νέα σου 10ετια❤️ Σ´αγαπώ πολύ! @nikitasargyropoulos_ #20yearsold #bdayboy #Niki #firstofthethree #proudfather

A post shared by Dimitris Argyropoulos (@dimitrisargyropoulos) on Nov 2, 2020 at 10:01pm PST