Το μήνυμα της Μιμής Ντενίση για το κλείσιμο των θεάτρων

Πιο πολυ στεναχωρια απο μας δεν μπορει να εχει κανεις!! Το Κι απο Σμυρνη ...Σαλονικη ειναι η μεγαλυτερη επιτυχια της δεκαετιας μαζι με το Σμυρνη μου Αγαπημενη..Ηταν καθε μερα γεματο..οχι με σολντ αουτ 100 κ 200 ατομων.Εδωσε χαρα συγκινηση περηφανεια κ γνωση της αληθινης ιστοριας μας απο το 22 μεχρι το 40 σε χιλιαδες θεατες.Δεν την ξερουμε την ιστορια μας γιατι δεν μας την εμαθαν σωστα αλλα λαχταραμε να την μαθουμε!! Πολλες οικογενειες ζουν απ αυτη την παρασταση...30 ηθοποιοι 20 τεχνικοι κ αλλοι τοσοι ταμιες λογιστες ταξιθετες φυλακες καθαριστριες συντελεστες.Εχουμε πει θ ανοιξουμε 18 δεκ.Θεου θελοντος!! Δεν μπορω ομως αλλη γκρινια..μιρλα συνεχεια.Ναι πληττεται απιστευτα ο δικος μας κλαδος οσο λιγοι αλλα..ας κοιταξουμε να σωσουμε οτι μπορουμε μεσα απο την ΠΕΘ κ το ΣΕΗ..ολοι μαζι..δουλεια δραση δικαια αιτηματα επιμονη συμπνοια.....οχι μιζερια παρακαλετα κ συνωμοσιολογια!!Καλλιτεχνες ειμαστε..κ η τεχνη εχει ρισκο..Κ παλι θα τα καταφερουμε.Προτεινω να μιλαμε λιγοτερο κ να δουλευουμε ολοι μαζι για τον κλαδο περισσοτερο!!! #dontgiveup # dontcomplain #patience persistance #action# trust thefuture#

