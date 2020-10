πέθανε ο Sean Connery

Στιγμιότυπα από τη ζωή του σπουδαίου ηθοποιού

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών άφησε ο Sean Connery, ο οποίος γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1930 στη Σκωτία.

Ο σπουδαίος ηθοποιός αγαπήθηκε πολύ μέσα από τον ρόλο του James Bond αφού είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε επτά από τις ταινίες του μυστικού πράκτορα.

Αυτές ήταν:

Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτορος Νο (Dr No., 1962)

Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με αγάπη (From Russia with love, 1963)

Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου (Goldfinger, 1964)

Επιχείρηση Κεραυνός (Thunderball, 1965)

Ζεις μονάχα δυο φορές (You only live twice, 1967)

Τα Διαμάντια είναι παντοτινά (Diamonds are forever, 1971)

Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ (Never say never again, 1983) (ανεπίσημη)

Ήταν από τους πιο αγαπητούς και ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του. Όπως είναι φυσικό είχε τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ, δύο βραβεία Bafta και τρεις Χρυσές Σφαίρες. Το 1987 κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου στην ταινία Οι Αδιάφθοροι (The Untouchables).

Το βιογραφικό του Sean Connery

Ο Sean Connery γεννήθηκε στο Fountainbridge στο Εδιμβούργο.Ήταν γιος της Euphemia "Effie" McBain, καθαρίστριας, και του Joseph Connery εργάτη σε εργοστάσιο και οδηγό φορτηγού.

Ο πατέρας του ήταν Καθολικός με ιρλανδο-σκωτική καταγωγή, ενώ η μητέρα του ήταν Σκωτσέζα Προτεστάντισσα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τον αποκαλούσαν Σον, το μεσαίο του όνομα, πολύ πριν γίνει ηθοποιός.

Το πρώτο του επάγγελμα ήταν γαλατάς στο Εδιμβούργο. Ακολούθως κατατάχθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό, αλλά απολύθηκε λόγω προβλημάτων υγείας και επέστρεψε στην παλιά του δουλειά κάνοντας διάφορες εργασίες όπως οδηγός λεωφορείου, εργάτης, μοντέλο για το κολλέγιο Καλών Τεχνών του Εδιμβούργου, στιλβωτής φερέτρων και μπόντι μπίλντερ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τον Ιούλιο του 2000 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Ο Sean Connery ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας δύο φορές. Από τον πρώτο του γάμο με την ηθοποιό Diane Cilento είχε αποκτήσει ένα γιο, τον ηθοποιό Jason Connery. Από το 1975 ήταν παντρεμένος με τη Γαλλίδα ζωγράφο Micheline Roquebrune