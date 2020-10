Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το μήνυμά της για την Κατερίνα Ζαρίφη

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας . Οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου θα προβληθούν κανονικά ,στις 16.30,στο @megatvcom ,μιας κ έχουν ήδη γυριστεί. Θα κάνουμε όλοι τα επαναληπτικά μας τεστ σε λίγες μέρες και αναλόγως θα προχωρήσουμε 🙏🏻 Γρήγορα περαστικά στην @zarifious μας,αλλά κ σε όλους όσους νοσούν🙏🏻 #roomies #staysafe #wereinthistogether

