Νοσταλγεί το παρελθόν η Σμαράγδα Καρύδη: Δείτε τη σε βρεφική ηλικία

Τσα! Κάποτε ήμουν σ αυτή τη κατάσταση. Με τη μανούλα μου. Μ αρέσει αυτή η φωτογραφία. Με κάνει να θέλω να τραγουδάω τραγούδια απ τη Λιλιπούπολη. Την έβγαλε ο οφίσιαλ με μια Leica που είχε τότε. Έβγαζε πάντα ωραιες φωτογραφίες. Έχω πολλές 📸by @ntinos_karidis_official

