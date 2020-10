Σμαράγδα Καρύδη: Το sporty look στον περίπατο με τον σκύλο της

Μία από τις αγαπημένες καθημερινές συνήθειες της Σμαράγδας Καρύδη είναι να πηγαίνει βόλτα με τον σκύλο της.

Η ηθοποιός - παρουσιάστρια προτιμά να περπατά στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου παρέα με τον αγαπημένο της, Γιάννη (το όνομα που έχει δώσει στο πανέμορφο τετράποδο).

Από την παρέα τους αυτή τη φορά έλειπε ο Θοδωρής Αθερίδης, μιας και εκείνος λατρεύει να χαλαρώνει με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Η Σμαράγδα είχε ένα sporty look μιας και επέλεξε την αθλητική της φόρμα, την οποία συνδύασε με ένα t-shirt και αθλητικά παπούτσια. To look ολοκληρώθηκε με μεγάλα γυαλιά ηλίου.