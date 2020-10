Θετική στον κορωνοϊό η Khloe Kardashian

Δείτε στο βίντεο τις βουτιές της Kim με τα τέσσερα παιδιά της στην Ταϊτή

Όλα τα μέλη της οικογένειας Kardashian βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ταϊτή για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Kim, η οποία έγινε 40 ετών. Η σταρ του reality είχε καλέσει συνολικά 50 άτομα στο πάρτι της. Έτσι, πολλοί ήταν αυτoί που έσπευσαν να κακολογήσουν την Kim που ταξιδεύει για να κάνει πάρτι και καλεί τόσο κόσμο για τα γενέθλια της εν μέσω πανδημίας.

Τότε, η Kim Kardashian διαβεβαίωσε όλους τους fans της ότι και τα 50 άτομα που κάλεσε είχαν κάνει προληπτική καραντίνα και τεστ πριν ταξιδέψουν, ενώ ο καθένας έμενε στη δική του ιδιωτική βίλα.

Έτσι, όταν πριν λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι η Khloe Kardashian ήταν θετική στον κορωνοϊό, οι θαυμαστές της σοκαρίστηκαν! Η εξήγηση, όμως, είναι απλή.

Η είδηση για την ασθένεια της Khloe έγινε γνωστή λόγω ενός teaser που βγήκε για το επόμενο επεισόδιο του Keeping Up With The Kardashians. Στο συγκεκριμένο κλιπ, η εμφανώς καταβεβλημένη Khloe έχει συμπτώματα κορωνοϊού και πηγαίνει να κάνει τεστ, στο οποίο βγαίνει και θετική. Όμως, τα γυρίσματα για το reality έχουν πραγματοποιηθεί πριν πολλούς μήνες, οπότε καταλαβαίνουμε πως η Khloe έχει αναρρώσει εδώ και πολύ καιρό. Απλώς, δεν είχε ανακοινώσει ποτέ ότι πέρασε και εκείνη τον ιό της πανδημίας!