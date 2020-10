Kim Kardashian: Έγινε 40 ετών! Η τρυφερή ευχή του Kanye West

Τα γενέθλιά της είχε την Τετάρτη η Kim Kardashian, η οποία έγινε 40 ετών! Η διάσημη influencer το γιόρτασε έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Μπορεί το 2020 να ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για την Kim Kardashian και τον Kanye West, καθώς εκείνος νόσησε από τον κορωνοϊό, αλλά ήρθε αντιμέτωπος και με τις κρίσεις διπολικής διαταραχής, όμως εκείνη βρέθηκε στο πλευρό του και τον βοήθησε με κάθε τρόπο.

Ο γνωστός καλλιτέχνης θέλησε να της ευχηθεί δημόσια μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter:

«Αδειάζοντας γήπεδα. Χαρούμενα 40α γενέθλια! Σ’ αγαπώ τόσο πολύ».

Been doing empty stadiums Happy 40th birthday!!! I love you so much pic.twitter.com/dCgHhzP2J8