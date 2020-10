Παπούλια:Το συγκινητικό μήνυμα για τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή

Σαν σήμερα γιόρταζε ο πατέρας μου.... για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να προσδιορίσω -μιας και έχουν περάσει κάποια χρόνια- είμαι βαθιά θλιμμένη σήμερα από την απουσία του... θα ήθελα τόσο πολύ να τον πάρω τηλ να του ευχηθώ αλλά αυτό είναι αδύνατο θα ήθελα τόσο πολύ να τον ακούσω, τόσο πολύ να τον δω.... αν υπάρχεις κάπου μπαμπα...απλά νιώσε ποσο σ αγαπω !! Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν!! Να χαρείτε τη γιορτή σας πολύ και να σας χαρούν και εκείνοι!! 🙏❤️

A post shared by Evelina Papoulia (@evelina_papoulia_official) on Oct 26, 2020 at 2:20am PDT