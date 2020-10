Μπαλατσινού: Όταν περπατούσε στην πασαρέλα μαζί με την Kate Moss

Αυτες τις Δύσκολες και Δυσοίωνες Στιγμές που περνάμε όλοι!Ας Βάλω και κάτι Όμορφο απο ευοίωνες εποχές!🌀❤️🌀 Δεν αναπολώ...αλλά σκέφτομαι ότι Ευτυχώς Ο Θεός το Σύμπαν...με ευλόγησε να είμαι αναπόσπαστο κομμάτι της Σημαντικότερης Ιστορίας στην Διεθνή Μοδα! Στην αγκαλιά μου φορώντας Δημιουργίες μου των Μυθικών Supermodels🌀🥇👑🌀 Να ζήσω Ιστορικές και Ανεπανάληπτες ζηλευτές για πολλους στιγμές στην καριέρα μου! Στην φωτό με την ωραιότερη Ξανθιά Iconic Supermodel που έχει περάσει την Claudia Schiffer στο πάρτυ μετα το show μου! #passionoffashion #vassilioskostetsos #koste #claudiaschiffer @love90sfashions @unforgettable_runway @supermodels_official #supermodel #icon @claudiaschiffer

A post shared by Vassilios Kostetsos (@vassilioskostetsos) on Mar 14, 2020 at 12:38pm PDT