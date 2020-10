Μαίρη Συνατσάκη: Οι αλλαγές στο στιλάτο σαλόνι της!

UPDATE: η νικήτρια κληρώθηκε και είναι η @dimitra_tzarouhi και φυσικά έχει ήδη ειδοποιηθεί με μήνυμα! Ευχαριστώ πολύ όλους σας για την συμμετοχή 🎈 [κιβεγουει] and so I’m bored in the house and I’m in the house bored... αυτά τα πέδιλα... Τα λατρεύω και σε αυτό το φουξ και στο ασημί και στο μαύρο τους. Θα τα φοράω κάθε μέρα στο σαλόνι! Δε με νοιάζει! Αν τα θες κι εσύ ακολούθησε τα εξής πολύ απλά βήματα: 1. Like and tag a friend [ που αν κερδίσεις θα κερδίσει κι εκείνος τέλειο eco δώρο από @buyaboo.gr ] 2. Follow me let’s be together! #mairibooforenvie ————————————————–• Photo | Video | Make Up | Hair | Styling | Edit : by me 🤪 Life supporter: @athinoid this photo is her creation!

A post shared by Mary Synatsaki (@mairiboo) on May 21, 2020 at 11:23am PDT