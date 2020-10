Η Rihanna μπήκε στη λίστα του Forbes - «Ζαλίζει» η περιουσία της

Τo Forbes αποκάλυψε τη λίστα του 2020 με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ. Στην κορυφή της λίστας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι η επιχειρηματίας, Νταϊάν Χέντρικς, συνιδρύτρια της ABC Supply, εταιρείας υλικών κατασκευών, η περιουσία της οποίας υπερβαίνει τώρα τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη λίστα είναι αρκετές εκπρόσωποι του τομέα ψυχαγωγίας. Μία σημαντική νέα είσοδος είναι της pop και R&B, Rihanna, της οποίας η περιουσία άγγιξε τα 600 εκατομμύρια δολάρια το 2019, με βασική πηγή εσόδων της τη σειρά καλλυντικών της ‘’Fenty Beauty’'. Η Rihanna καταλαμβάνει την 33η θέση στη λίστα.

Ποιοι άλλοι βρίσκονται στη λίστα

Νεοεισερχόμενη στη λίστα είναι η Kris Jenner, η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα που έγινε γνωστή από το ριάλιτι σόου «Keeping Up with the Kardashians», μαζί με την οικογένειά της. Η περιουσία της ανέρχεται σε 190 εκατομμύρια δολάρια και προέρχεται από τη δραστηριοποίησή της στον τομέα των καλλυντικών και από το 10% ποσοστό που λαμβάνει από τις εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες των παιδιών της. Η Jenner βρίσκεται στην 92η θέση, ενώ η κόρη της, Kim Kardashian, είναι στη θέση 24 με περιουσία 780 εκατομμύρια δολάρια και η άλλη κόρη της, Kylie Jenner, στη θέση 29 με περιουσία 700 εκατομμύρια δολάρια.