Ηλίας Ψινάκης: Τα συγκινητικά λόγια για τον θάνατο του Βλάσση Μπονάτσου 

16 χρόνια χωρίς το Βλασσάκι μου.Αυτή η φωτογραφία είναι από τήν περίοδο που είχε χωρίσει με την Αλίκη και έμενε σπίτι μου.Είναι η ίδια περίοδος πού από αυτή την συγκατοίκηση «γενήθηκαν»οι Απαράδεκτοι...Αξέχαστες αναμνήσεις με πλάκες γέλια και υπέροχες στιγμές...!!!

