Γενέθλια για τη Νικολέττα Καρρά - Τα πόσα έκλεισε;

Το ξεκίνημα της νέας μου προσωπικής χρονιάς.. αισθάνομαι ότι με βρίσκει πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες.. Λένε ότι οι αλλαγες γίνονται για καλό.. θα δούμε! Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές, να είμαστε όλοι καλύτερα στο μέλλον..🙏🏼💫⭐️ #birthdaygirl #14october #mynewyear #timepleasebegoodtome

