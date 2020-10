Ελένη Μενεγάκη: Η επίσκεψη του Κουτσογιαννόπουλου στο σπίτι της

Ειδα έναν πολύ αγαπημένο φίλο σήμερα ... από αυτούς που με γνωρίζουν τόσο καλά ... όπως κι εγώ εκείνον ! Η καρδιά μου πλημμύρισε συναισθήματα ... και μεγάλη χαρά ! Η αληθινή φιλία είναι ευλογία ! #eleni @theodorekoutsogiannopoulos

A post shared by @ elenimenegaki on Oct 14, 2020 at 8:32am PDT