Ελένη Μενεγάκη: Μίλησε για τη νέα καθημερινότητά της!

Όλοι μαζί, γυναίκες και άνδρες ας μεταφέρουμε για άλλη μια χρόνια αυτό το σπουδαίο μήνυμα αγάπης για την ίδια την ζωη ! Ας συνεχίσουμε λοιπόν ακόμα πιο δυνατά , γιατί ενωμένοι μπορούμε να το μεταφέρουμε και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας μας ! #eleni #timetoendbreastcancer #elcdonates @esteelaudercompanies

