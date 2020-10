Αντελίνα Βαρθακούρη: Θα ήθελε να κάνει τρίτο παιδί;

Τόσες πολλές μαμάδες, τόσο διαφορετικές ιστορίες, τόση αγάπη κάποιες φορές, τόση τραγωδία κάποιες άλλες! Μάνα δεν σε κάνει η λέξη...Μάνα σε κάνει μόνο η αγάπη. Να είμαστε οι μανάδες που γεννάμε αυτή την ξεχωριστή αγάπη και κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Να είμαστε οι μανάδες που δεν έτυχε, αλλά το θέλαμε τόσο πολύ. Να ειμαστε οι μανάδες που δεν απαιτούμε σεβασμό και αγάπη απλώς επειδή κρυβόμαστε πίσω απο μια λέξη με τόσο σημαντικό φορτίο. Να είμαστε οι μάνες που τα παιδιά μας όταν θα ανεξαρτητοποιηθούν θα ειμαστε η επιλογή τους και θα μας θέλουν στη ζωή τους. Να είμαστε η ίδια η αγάπη, αυτές που θα βγάλουμε στην κοινωνία χρήσιμους ανθώπους χωρίς απωθημένα, που θα γίνουν κι εκείνοι με την σειρά τους καλοί γονείς. Να νιώθουμε υπεύθυνες για τον πόνο του άλλου και να δουλεύουμε γι’ αυτό. Σ’ ευχαριστώ μαμά που η δική μας ιστορία είναι γεμάτη αγάπη, σ’ ευχαριστώ που τα παιδιά μου μπορούν να απολαμβάνουν μια τόσο σπουδαία γιαγιά! Σ’ αγαπώ ως το άπειρο!Χρόνια σου πολλά! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗ ΜΑΝΑ, ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ, ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ🦋 Ευχαριστώ θερμά το @queengr που φιλοξένησε το κείμενό μου!❤️🙏

