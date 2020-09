Τα γενέθλια της είχε τη Δευτέρα η σύζυγος του Γιάννη Μαρακάκη, Νίκη Θωμοπούλου και τα γιόρτασε έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους.

Η ίδια διοργάνωσε ένα μικρό πάρτι στο beach bar restaurant του αγαπημένου της και έσβησε τα 28 κεράκια της.

Μετά το τέλος του birthday party η όμορφη μαμά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες από τα γενέθλιά της. «I guess my face and my cake say it all», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.