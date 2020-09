Γαστεράτου: Μας δείχνει πόσο μεγάλωσε ο γιος της μέσα από 8 φωτογραφίες

Μεγαλώνουν τοοοοοοσο γρήγορα... Μόλις τώρα κοίταζα μερικές φωτογραφίες του στο κινητό μου που είχα βγάλει πριν δύο μήνες και νομίζω ότι βλέπω άλλο παιδάκι... Ένα μικρό αντράκι... Γιωργαρέ μου Σ ΑΓΑΠΩ ❤️ #ασιφάω

A post shared by MADARA CHANNEL 🤘 (@madogasteratou) on Sep 17, 2020 at 5:29am PDT