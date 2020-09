Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το αυτοάνοσο νόσημα που την ταλαιπωρεί

Πριν δυο μήνες άρχισα να έχω πόνους στα δάχτυλα των χεριών μου.. Νόμιζα ο,τι κάπου είχα χτυπήσει στην αρχή. Καθώς όμως οι πόνοι δεν περνούσαν πήγα να με δει ολιστικός γιατρός. Δεν πάω σε γιατρούς. Δεν παίρνω φάρμακα. Αντιμετωπίζω τα πάντα ολιστικά. Μου είπε λοιπόν ότι έχω αυτοάνοσο αρθριτικά. Μου είπε επίσης ότι εμφανίστηκε τώρα γιατί με έχει σώσει το γεγονός πως τρέφομαι σωστά. Έχω δει όλα αυτά τα χρόνια με όλα αυτά που τρώω και δεν τρώω πως με έχω βοηθήσει απο αρρώστιες, ιούς, πονοκεφάλους, πόνους κλπ. Πρωταρχικό ρόλο παίζει η ψυχολογία μας. Οι σκέψεις μας. Οι φόβοι μας. Μετά αναλαμβάνει η διατροφή μας. Το να τρέφεσαι σωστά και καθαρά και συγκεκριμένα έχει πολλά οφέλη. Οικονομία. Συντήρηση βάρους. Ψυχολογία. Αποχή απο αρρώστιες. Τρως σωστά άρα και συγκεκριμένα άρα δεν ψωνίζεις πολλά και καταναλώνεις άμεσα. Συντηρείς το βάρος σου. Και το να συντηρείς το βάρος παίζει ρόλο στο να μην έχεις πόνους σε μέση/γόνατα. Σου φτιάχνει την διάθεση ένα καλό φαγητό. Σε προστατεύει απο ιούς και πονοκεφάλους και πόνους στο σώμα και σε πολλά άλλα. Εμείς είμαστε γιατροί του εαυτού μας. Εμείς γνωρίζουμε τι μας πάει και τι όχι. Ναι κάποιος θα σε καθοδηγήσει κάποιες στιγμές αλλά χρειάζεται να έχεις και εσύ άποψη για σένα. Πάρα πολύ άνθρωποι γίνονται «βίγκαν» αλλά τρώνε ζάχαρη, γλουτένη. Αυτά είναι πολύ χειρότερα απο το κρέας. Το να ταυτοποίησε είναι κουτό. Κανείς δεν είναι ίδιος. Δεν ταιριάζει σε όλους αυτή η διατροφή. ( Προσωπικά κατα καιρούς κάνω νηστείες,αλλά συγκεκριμένα.) Χρειάζεται να υπάρχει συνείδηση. Χρειάζεται να καταλάβει ο κόσμος ότι η ζάχαρη και η γλουτένη και τα αγελαδινά προϊόντα είναι αυτά που αρρωσταίνουν τον κόσμο. Σίγουρα και η κατανάλωση κόκκινου κρέατος σε καθημερινή βάση δεν κάνει καλό. Όπως και τα αλλαντικά. Και τα χοιρινά. Σκεφτείτε πόση οικονομία θα κάνατε αν βγάζατε απο την διατροφή σας όλα αυτά. Και πόσο φαγητό δεν θα πετιότανε. Να διαβάζετε τις ετικέτες. Να ενημερώνεστε. Να μαθαίνετε τον εαυτό σας. Μην ακολουθάτε τις μόδες. Τρέφομαι καθαρά και έχω συνείδηση , είναι μαγκιά. #katharizoi #katharessxeseis #drasi #ekfrasi #kinisi #dimiourgia #zise #zoi

