Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η φωτογραφία με τους διάσημους γονείς του από το 1984!

Το 1984 η Αλίκη με τον Δημήτρη αποφασίζουν να συνεργαστούν θεατρικά μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια στο έργο "Εκπαιδεύοντας την Ρίτα" και φωτογραφίζονται μαζί με τον Γιάννη εκφράζοντας την χαρά και τον ενθουσιασμό τους γι αυτή την συνύπαρξη. Μια συνεργασία που συνοδεύεται με τεράστια επιτυχία για να ακολουθήσει και μια δεύτερη την επόμενη περίοδο με την "Φιλουμένα Μαρτουράνο" σε εξίσου σπουδαίες ερμηνείες και κριτικές.

A post shared by Aliki Vougiouklaki Official (@alikivougiouklakiofficial) on Sep 16, 2020 at 3:45am PDT