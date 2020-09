Αργύρης Πανταζάρας: Πένθος για τον αγαπημένο ηθοποιό

«Η καρδιά μου αγάπησε ποτέ; Όχι! Το ορκίζονται τούτα τα μάτια γιατί απόψε βλέπουν πρώτη φορά πραγματική ομορφιά! Ομορφιά πάρα πολύ πλούσια γι' ανθρώπου χρήση, πάρα πολύ ακριβή γι' αυτή τη γη!» Ρωμαίος| Σαίξπηρ Interview: link in my bio 🧿 @kosmaskoumianos 📸 @downtownmaggr 📰 @despoinakoliou 👟 @katerina.krd 💄 @soniakazoni 🕶 @kokkino_potami 📺 @panoszogas ✍️ #interview #photoshooting

A post shared by Argyris Pandazaras (@argyris_pandazaras) on Jul 4, 2020 at 4:56am PDT