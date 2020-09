Αθηναΐς Νέγκα: Προσπάθησε να φτιάξει κέικ αλλά δεν τα κατάφερε

Προσοχή καταναλωτές! ανάκληση επικίνδυνου για την υγεία , αποτυχημένου προιοντος με την ονομασία «Αφρατο Κεκακι Αθηναιδος!» Πάντα αγαπουσα τις ανακλήσεις του ΕΦΕΤ ,μου φαινόταν στοργική η μέριμνα τους .Με μάγευε η αποφυγή της τραγωδίας ετσι όπως γινοταν με αυστηρότητα και σε χαμηλους τόνους ,σαν σιδερένια γροθιά σε βελουδινο γαντι.Σαλάμια με Listeria , σουτζουκάκια κατεψυγμένα με σαλμονέλα , πλαστική κουταλα που όταν θερμαίνεται ξερνάει δηλητήρια σε σούπες και αυγολέμονα .Τι μυστήριος ο κοσμος των ανακλήσεων του ΕΦΕΤ !Θα ήμουν καλη επιθεωρητρια ! θα έσωζα τους Έλληνες από αλλοιωμένες γαρίδες και μανιτάρια Βουλγαρίας με υψηλα επίπεδα ραδιενέργειας , θα ξεσκέπαζα κομπίνες με νοθευμένα μέλια ,θα ανακαλούσα μεσα στη νυχτα αλείμματα τυριου και νιφαδες μεταλλαγμένης σόγιας . Σκεφτείτε ποσο απροσεκτα ζουμε χάρη σε κάποιους που προσέχουν για εμάς .Δεν τους ξερουμε .Δεν ξέρουμε τα γραφεία τους .Δεν είναι συναρπαστικοί σαν τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας και κανεις δεν ενδιαφέρεται σε μια συγκεντρωση να ακούσει τις ιστοριες τους για ακατάλληλα κατεψυγμενα κεμπαμπ .Κι όμως ! εκείνοι κανουν την δουλεια τους ..Ας τους αγνοούμε όπως ακριβως αγνοούσαμε την ύπαρξη των λοιμοξιολογων . Επιστρέφω όμως στην ανακληση μου , ξερω να μαγειρευω αλλα δεν ξέρω να κάνω γλυκά για αυτό : Προσοχή αγαπητοι καταναλωτές , το κέικ της φωτό δεν τρώγεται ,ανακαλούνται όλες οι παρτίδες και σας οφείλουμε μια συγνώμη !

