Κώστας Σόμμερ: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά!

Στo νέο τεύχος του ΟΚ! που κυκλοφορεί! . . Η Ναταλία Γερμανού -που έχει σήμερα τη γιορτή της- σε μια Αποκλειστική συνέντευξη! Χρόνια πολλά @natalia_germanou . . ➕ Μαρία Μπεκατώρου. Διακοπές στην Κεφαλονιά! @mariampekatwrou . ➕ Διάσημοι εκπρόσωποι της ξένης showbiz επέλεξαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές την Ελλάδα! @davidbeckham @victoriabeckham @salmahayek @ritaora @donatella_versace #okmagazinegreece #newissue #celebritynews #exclusive #exclusivecelebritynews #exclusiveinterviews #paparazzi

A post shared by OK! Magazine Greece (@okmagazinegr) on Aug 25, 2020 at 10:34pm PDT