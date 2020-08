Βανδή: Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε όταν επέστρεψε στην Αθήνα;

Πηλιο! Πανέμορφο το βουνό των Κενταυρων με υπέροχες παραλίες όπου και αγνοούσα την ομορφιά του χρονια! Μια φορά ήταν αρκετή για να με γυρίζει κοντά του κάθε καλοκαίρι! Σε αυλές σπιτιών ανάμεσα στην απλότητα των ανθρώπων που αγαπώ, κλέβω την περίσσια χαρά και την ξοδεύω στις μέρες που το απαιτούν...

A post shared by Despina Vandi (@desp1navandi) on Aug 20, 2020 at 1:15pm PDT