Κορωνοϊός – Έλενα Κώνστα: Τι είπε για την κατάσταση της υγείας της;

Η χαρά μου που μπορώ να γευτώ και να καταλάβω μυρωδιές ξανά...είναι απερίγραπτη ! Από την Τρίτη τα συμπτώματά μου υποχωρούν και η αντίστροφη μέτρηση προς την ελευθερία μου είναι πιο κοντά από ποτέ! Σας εύχομαι να είστε όλοι υγιείς κι εάν νοσήσετε να το περάσετε τόσο ελαφριά όπως εγώ, δεν κινδυνολογούμε αλλά δεν εφησυχάζουμε, να θυμάστε πως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία! Φοράμε μάσκες και #μενουμεασφαλεις ❤️ —————————————————— #σταχρονιατουκορωνοιου#girl#covid19#coronavirus#staysafe#food#blondehair#dontcare#happyagain#likeforlikes#likeforfollow

