Κατερίνα Καινούργιου-Φίλιππος Τσαγκρίδης: Κι όμως έγιναν… καρτούν!

Όσα είχε πει η Κατερίνα στον «αέρα» για τον σύντροφό της και το νησί της... Μήλου!

«Τουρνέ» στα ελληνικά νησιά φαίνεται ότι κάνει ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της σόουμπιζ, η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Φίλιππος Τσαγκρίδης.

Πριν τη Μύκονο, βρέθηκαν στη Σαντορίνη όπου φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Το ενσταντανέ τράβηξε ο φωτογράφος-εικονογράφος Γρηγόρης Μασούρας, που μετέτρεψε το ζευγάρι σε… animation!

To αποτέλεσμα ενθουσίασε τόσο τον νεαρό επιχειρηματία όσο και την παρουσιάστρια, όπου αμφότεροι δημοσίευσαν τη φωτογραφία στα προφίλ τους στο Instagram.

«You’re the one, the one I’ve been looking for...», «Είσαι ο ένας, ο ένας που έψαχνα...» σχολίασε η Κατερίνα.