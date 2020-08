Koza Mostra: Αποχαιρετούν τον Αγάθωνα Ιακωβίδη

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Αγάθωνα Ιακωβίδη τα ξημερώματα της Τετάρτης 5 Αυγούστου. Ο γνωστός ρεμπέτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 63 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Ο Αγάθωνας το 2013 δέχτηκε πρόταση από τους Koza Mostra να τραγουδήσουν μαζί στον διαγωνισμό της Euronision. Ο Αγάθων Ιακωβίδης αποδέχτηκε την πρόσκληση και έτσι όλοι μαζί ξεσήκωσαν τους Ευρωπαίους με το τραγούδι «Alcohol is free» κερδίζοντας την 6η θέση.

Στο άκουσμα, λοιπόν, των δυσάρεστων νέων το συγκρότημα θέλησε να αποχαιρετήσει τον γνωστό τραγουδιστή μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«So hard for us. Our great friend Agathonas passed away this morning. Can’t find words to describe our pain. Our mind is with his family. (Είναι τόσο σκληρό για εμάς. Ο υπέροχος φίλος μας, Αγάθωνας, πέθανε το πρωί. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τον πόνο μας. Η σκέψη μας είναι στην οικογένειά του)», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Koza Mostra στην ανάρτησή τους.