Μάστορας: Η πληθωρική σύντροφός του πρωταγωνιστεί στο νέο του music video

Viktoria 💯 «Από μένα είχε μαθει τόσα» For this look 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 •styling by me @christinapapadellis •Hair by @madampinky__ •makeup by @mariavezz •eyelashes by @lashes_evelina •necklace and jewelry by @sushiandbaklava THANK YOU ALL ❤️❤️❤️❤️

A post shared by sıllǝpɐdɐԀ ɐuıʇsıɹɥƆ (@christinapapadellis) on Jul 15, 2020 at 5:15am PDT