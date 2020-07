Αλεξάνδρα Ούστα: Η φωτογραφία που θηλάζει τον γιο της!

5 μήνες ένα υπέροχο ταξίδι, 5 μήνες αποκλειστικός θηλασμός και συνεχίζουμε...✌️ 💎 Τα οφέλη του μητρικού θηλασμού είναι πολλά και αναντικατάστατα! 💎 Ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) συνιστά το μητρικό θηλασμό για τουλάχιστον 2 χρόνια. 💎 Το ποσοστό γυναικών που δεν μπορούν να θηλάσουν λόγω κάποιου παθολογικού προβλήματος, είναι πολύ πολύ μικρά! 💎 Αν υπάρχει κάποιο μυστικό για να πετύχουμε θηλασμό χωρίς προβλήματα και χωρίς να σαμποτάρουμε την ίδια μας τη φύση, αυτό είναι η σωστή ενημέρωση από επιστημονικά άρθρα και καταγραφές και η βοήθεια (εφόσον χρειαστεί) από πιστοποιημένους συμβούλους γαλουχίας. Η γνώση είναι δύναμη!!! 🤱👣👶 #motherhood #moments #motherandson #myworld #myboy #babyboy💙 #breastfeeding #breastfedbaby #nursingmom

