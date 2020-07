Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Μας δείχνει πώς ήταν στην αρχή της εγκυμοσύνης της

Μέρες εγκυμοσύνης Μέρος Ά Σήμερα στο blog μου #mamaknowsbest στο @ladylike.gr Οι αλήθειες μου για το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης! Εγώ κάπως έτσι έμοιαζα έγκυος πρώτων εβδομάδων, εσύ??? 🤣❤️👍 Σημειωση: Κάθε πληροφορία που θα πάρετε από μένα σε αυτό το κείμενο και σε άλλα που θα έρθουν σχετικά με την περίοδο της εγκυμοσύνης, της λοχείας και του μεγαλώματος των παιδιών θα προέρχεται καθαρά από τις εμπειρίες μου. Δεν είμαι γιατρός και δεν επιμένω σε τίποτα από τα πράγματα που θα σας πω. Πάντα να τσεκάρετε διπλά και τριπλά όσα μαθαίνετε για σχετικά θέματα, με τον γιατρό σας. #lovep #mama #ninjamom #faq #nofilter

A post shared by Penelope (@penelopeanastasopoulou) on Jul 10, 2020 at 12:12am PDT