Η εξομολόγηση της Μπαρμπαρίγου για τη γνωριμία της με την Ελένη Μενεγάκη

Γνώρισα την Ελένη @elenimenegaki το 2003 για πρώτη φορά από κοντά ,όταν με κάλεσε από την Πάρο ,για casting στον ΑΝΤ1 . Όταν μπήκε στο στούντιο ήταν σαν να διπλασιάστηκαν ξαφνικά τα φώτα. Έλαμπε και γέμιζε τον χώρο. Σκίαζε το κάθε τι η λάμψη της. Χάρισμα που δεν ξαναείδα σε άλλο πρόσωπο όσα χρόνια είμαι στην τηλεόραση. Από τότε συνεργαστήκαμε πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια και κάθε φορά που έμπαινε στο στούντιο η λάμψη αυτή κάλυπτε τα πάντα. Η Ελένη είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να ζει,να αγαπά,να απολαμβάνει την κάθε στιγμή το καθετι από μια μπουκιά καλομαγειρεμένο φαγητό μέχρι τα δώρα της ζωής. Είναι η Ελένη που αγαπάμε είναι η δική μας Ελένη #eleni Σε αγαπάμε και σε περιμένουμε ,να ξεκουραστείς και να απολαύσεις ξέγνοιαστη όσα επιθυμείς γιατί σου αξίζει 🧿💙🌹 📷 2007 Κ.Πηγαδάς

A post shared by Argiro Barbarigou (@argirobarbarigou) on Jul 6, 2020 at 9:55am PDT