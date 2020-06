Δέσποινα Βανδή: Ποζάρει με το κόκκινο μπικίνι της και εντυπωσιάζει!

Ευτυχια!Να ξυπνάς σε ένα νησί,να φοράς το μαγιό σου και την καλή σου διάθεση και να μην έχεις κανένα προγραμμα για το πως θα εξελιχθεί η μέρα σου! Με καλή παρέα παντου είναι ωραία! #lovegreece #greekislands #greekculture #friends #hapiness

