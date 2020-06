Βάσω Λασκαράκη: Η selfie στην παραλία χωρίς ίχνος μακιγιάζ!

Believe in your selfie 🤳 Crete island 🌴 —————————— #vitaminsea #summerlover #mylifeincrete #vasolaskaraki #zeushotels #zeushotel_blueseabeach #blueseahotel #stalidabeach

A post shared by ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki) on Jun 24, 2020 at 8:02am PDT