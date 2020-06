Μαίρη Συνατσάκη: Μας εξέπληξε με το νέο επαγγελματικό της βήμα!

Σκηνοθεσία λοιπόν... αυτό είναι το νέο μου πρότζεκτ και γι αυτά εδώ τα αγόρια τρέχω τόσες μέρες! Είναι η πρώτη μου φορά πίσω από τις κάμερες και η πρώτη φορά που σκέφτομαι, εμπνέομαι, οραματίζομαι κάτι για την εικόνα κάποιου άλλου και όχι για την δική μου. Θα σας πω λεπτομέρειες πολύ σύντομα αλλά προς το παρόν «Τέρμα Τα Ψέματα»! Αυτή είναι απόλυτη τραγουδάρα του καλοκαιριού και έρχεται από τους καλλιτέχνες «μου» @alcatrash.band 🌴🍉📣

