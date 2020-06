Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι πόζες στον φακό με μαγιό και οι κοιλιακοί φέτες

Μπορεί να μη θυμόμαστε λεπτομέρειες της στιγμής αλλά δε θα ξεχάσουμε ποτέ το συναίσθημα που θα αφήσει η ανάμνηση! #Enjoy #everymoment #summer #greece🇬🇷 #standtogether #liveyourlife #dontstopdreaming

A post shared by Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos) on Jun 12, 2020 at 9:49am PDT