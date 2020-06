Οι ευχές μας αμέτρητες, όση και η αγάπη και ο θαυμασμός που τρέφουμε για τον γλυκήτατο Γιάννη Βογιατζή, που κλείνει σήμερα τα 93! Να τα χιλιάσει! #happybirthday #giannisvogiatzis #93 #eternal

A post shared by Finos Film (@finosfilm_official) on Jun 11, 2020 at 11:00pm PDT