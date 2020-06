Ελληνίδα ηθοποιός αγόρασε αυτοκίνητο για το σκυλάκι της!

Μια δυνατή γυναίκα πάντα θα μετατρέπει τον πόνο σε δύναμη ! Χρόνια μας πολλά! #internationalwomensday ☀️ #womensday #happywomensday #goodvibes #picoftheday #instagram #happy #instagood #power #followers #women #girls #photography #comments #earth

A post shared by Christiana karnezi (@christiana_karnezi) on Mar 8, 2020 at 1:39am PST